L'ecoforum di Legambiente: luci e ombre

Meno comuni ricicloni, territori come la Valle Umbra Sud in cui la raccolta differenziata arretra, ma anche eccellenze. E' un quadro con luci e ombre quello che sortisce dal sesto Ecoforum di Legambiente Umbria che si è svolto a Spoleto. A fine mattinata premiati i 10 ricicloni, cioè Calvi dell'Umbria, unico comune 'rifiuti free', e poi Arrone, Ferentillo, Bettona, Lugnano in Teverina, e ancora Valfabbrica, San Giustino, Torgiano, Todi e Bastia. Nelle quattro sessioni è stato dato spazio ad alcuni progetti di aziende umbre che fanno crescere l'economia circolare. Trattamento e riciclo dei pannolini ed assorbenti: un impianto ad hoc sorgerà nel polo Gesenu di Ponte Rio con una capacità di 5mila tonnellate annue con ricadute positive per l'intera regione. Sorgerà invece a Magione il Textile Hub presentato dalla Trasimeno Servizi Ambientali. Si tratta del primo impianto umbro per il riciclo dei rifiuti tessili, anche questo finanziato coi fondi del Pnrr.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Federico Fortunelli, le interviste a Maurizio Zara, presidente regionale di Legambiente; Massimo Pera, direttore Gesenu; e Alessia Dorillo, presidente di TSA - Trasimeno Servizi Ambientali.