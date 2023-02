Furti in abitazione, Umbria quarta

Secondo il Codacons l'Umbria è quarta per incidenza di furti in casa in rapporto alla popolazione con 9,2 casi ogni mille famiglie, dietro solamente a Veneto, Toscana ed Emilia Romagna. E anche i dati Istat fotografano una preoccupante ripresa del fenomeno dopo l'anno del lockdown, anche se per fortuna si resta sotto ai livelli pre-pandemia. I cittadini si rivolgono alle forze dell'ordine chiedendo maggiore tutela, ma escogitano anche altri modi per difendersi: dai portoni blindati alle telecamere, spesso collegate anche al proprio telefonino, fino ai dissuasori montati lungo le grondaie. E sempre di più fanno rete attraverso chat o gruppi Facebook.