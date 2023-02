Il Perugino: tra eventi e polemiche

Pietro Vannucci e Fontignano, un legame eterno dato che nella piccola frazione a sud ovest di Perugia riposano le spoglie del divin pittore all'interno della chiesa di Santa Maria dell'Annunziata. Nell'anno delle celebrazioni per i 500 anni dalla scomparsa, la Pro Loco non poteva certo dimenticarsi dell'artista di cui porta il nome, organizzando tutta una serie di eventi. Eventi che sono stati presentati a Perugia, a Palazzo Cesaroni, sede del consiglio regionale. La capogruppo Pd, Simona Meloni, solo pochi giorni fa aveva denunciato come alcuni territori, tra cui Fontignano, fossero stati esclusi dai finanziamenti distribuiti dal comitato promotore delle celebrazioni. Per Fontignano però è arrivato nel frattempo il patrocinio con tanto di contributo proprio da parte dell'Assemblea legislativa. E anche la giunta si sta muovendo. Un incontro è stato fissato per mercoledì. Il servizio di Ivano Porfiri, montato da Renzo Matteucci, con le interviste a Claudio Fortunelli, presidente della Pro loco di Fontignano, Simona Meloni, capogruppo Pd e Paola Fioroni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa