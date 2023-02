Faglie attive, concluso lo studio

Un importante strumento che fa del Centro Italia un modello per le politiche di prevenzione e ricostruzione. È lo studio sulle cosiddette “faglie attive e capaci”, presentato dal commissario straordinario per il Sisma 2016 Guido Castelli e a cui hanno lavorato oltre cento professionisti in due anni. L'indagine si è concentrata nella ricerca di faglie attive che, in caso di sisma, possono determinare un danneggiamento di quanto è costruito sopra. Grazie alla nuova mappatura è stato possibile ridimensionare le aree di rispetto, dai 400 metri iniziali a 30 metri, sbloccando - afferma il commissario - la ricostruzione di importanti centri abitati. Quanto agli edifici danneggiati in queste fasce, dovranno essere delocalizzati in zone sicure.

In Umbria le faglie attive individuate si trovano a Norcia (nell'area centrale e in quelle di Pielarocca, Capo del Colle e Campi). Faglie di cui comunque si era già a conoscenza, tanto che Norcia le aveva considerate nella microzonazione di terzo livello. Tuttavia, le nuove geometrie individuate dovranno essere ora integrate nel piano regolatore, come riferisce il sindaco Alemanno.

Servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Giorgio Belli

Nel video la voce del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno