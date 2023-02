Il Perugino nel mondo

Il volto di Pietro Vannucci come lo ritrasse egli stesso nel Collegio del cambio, scelto a immagine simbolo. Le celebrazioni per il cinquecentenario della morte del Perugino prendono il via dall'Università per stranieri, con un convegno aperto a tutti.

Perugino a Roma nella cappella Sistina, a Firenze, a Bologna, a Venezia, nella certosa di Pavia, a Cremona, a Napoli, in rapporto con Isabella d'Este e con Ludovico il Moro... se non proprio l'universo mondo, certo un raggio d'azione del tutto eccezionale per l'epoca. Sulla sua presenza in questi luoghi vertono le due giornate di studio nell'ateneo dalla vita centenaria in cui la storia dell'arte ha avuto sin dagli inizi un ruolo da protagonista. Cultura da far conoscere a tutto il mondo. Conoscenza, studio, approfondimento e poi valorizzazione di Perugia e degli altri luoghi frequentati dal pittore.

Servizio di Cecilia Porro, montaggio di Federico Fortunelli

Nel video, la voce del rettore di UniStra Valerio De Cesaris