Un tesoro di marionette

Espressivi come attori in carne ed ossa, capaci di movimenti raffinati. I personaggi in scena al teatro Cucinelli di Solomeo danno vita alla storia avvincente e a tratti drammatica dell'Isola del Tesoro, in un adattamento dal romanzo di Stevenson. Ma sono marionette, mosse dalle sapienti mani della compagnia milanese Carlo Colla e figli, che porta avanti una tradizione più che secolare. Un linguaggio che riesce a coinvolgere spettatori di ogni età, in uno spettacolo pensato a diversi livelli da cui ciascuno esce arricchito. I marionettisti non si limitano a muovere i loro personaggi: li creano dal nulla con un sapere tramandato di generazione in generazione.

Nel servizio di Cecilia Porro, montaggio di Federico Fortunelli, le interviste a Piero Corbella e Giovanni Schiavolin