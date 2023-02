Situazione nelle carceri drammatica

Sovraffollamento, carenza di personale specializzato, mancata autonomia amministrativa, ma soprattutto il ripetersi di violenze, aggressioni, suicidi. Il problema qui non tanto è il caso di un detenuto al 41-bis o l'ergastolo ostativo, questioni che comunque accendono gli animi dietro le sbarre, quanto la gestione generale del sistema penitenziario in Umbria. In difficoltà più che altrove, anche perché penalizzato dall'accorpamento con la Toscana che dirotta nelle quattro carceri regionali, a detta anche del Garante, detenuti difficili e con problemi psichici. Il mattinale è un bollettino di guerra: altri due agenti sono stati presi a botte a Capanne, dopo quelli feriti a Spoleto nelle ultime settimane. Dei complessivi mille poliziotti penitenziari previsti in pianta organica ne mancano all'appello duecento: a Terni, dove si è già avuta una rivolta, e Orvieto le carenze più gravi. Situazioni che assieme al malessere dei detenuti, hanno posto sotto la lente l'Umbria anche da parte delle istituzioni. Nei giorni scorsi il senatore del Pd Walter Verini ha presentato un'interrogazione sul tema al ministro della Giustizia Carlo Nordio perché adotti misure urgenti e martedì mattina il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà in Umbria per incontrare la dirigenza delle carceri e gli agenti degli istituti di Perugia, Spoleto, Terni, Orvieto. Sarà accompagnato dal sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, e dal presidente della Commissione Sanità del Senato Franco Zaffini, per ascoltare il grido d'allarme che sale dall'Umbria, con l'aumentare delle tensioni, e cercare si spera delle soluzioni.

Servizio di Andrea Rossini, montaggio di Gabriele Liberati