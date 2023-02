58enne morta, indagata la badante

C'è un'indagata per la morte della 58enne di Onelli di Cascia, disabile fisica e psichica originaria della provincia di Rieti, morta durante il trasporto in ospedale dopo essere stata soccorsa nella casa dove viveva nella frazione di Onelli, nel comune di Cascia. A dare l'allarme è stata la badante, una 68enne di Rieti che ai carabinieri di Norcia, chiamati a indagare sull'episodio, ha parlato di caduta accidentale. E' proprio lei, secondo le ultime notizie, ad essere indagata. Il magistrato di turno, sostituto procuratore di Spoleto Andrea Claudiani, potrebbe conferire entro la giornata di venerdì l'incarico a un medico legale per l'autopsia, esame che sarà effettuato nei prossimi giorni. L'abitazione è sotto sequestro. E' di proprietà di un privato, ma nella disponibilità dei servizi sociali di Rieti: nella casa era stata indirizzata e viveva anche un'altra donna, di 46 anni, laziale, senza vincoli di parentela con la vittima, a sua volta alle prese con problemi di grave disabilità psichica. Era presente al momento dei fatti, ma per i limiti cognitivi, non è in grado di testimoniare. Da giovedì è ricoverata in ospedale di Terni per accertamenti: presenterebbe dei segni, in particolare lividi, compatibili con gesti di autolesionismo, ma anche di contenimento, o addirittura percosse. I carabinieri di Norcia, guidati dal capitano Simone Alfano, sono impegnati anche a capire meglio come era organizzata e da chi l'assistenza delle due disabili conviventi, affidata alla sola badante.

Servizio di Andrea Rossini, montaggio di Federico Fortunelli