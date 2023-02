Tanti morti per droga in Umbria

In Umbria si muore di droga, in media e in rapporto alla popolazione, più che nelle altre regioni d'Italia: un triste primato che negli ultimi tre anni vede Terni, superare addirittura Perugia come numero assoluto delle vittime. Diciannove, contro le diciotto del capoluogo, dal 2020 a oggi. Solo negli ultimi tre mesi si sono piante quattro persone, tre delle quali a Terni. L'ultimo un quarantatreenne ternano, stroncato da mix di metadone e cocaina, in un appartamento a due passi da piazza Clai, in pieno centro storico. L'amico che lo ospitava è indagato per morte come conseguenza della cessione di metadone e per l'omessa custodia della sostanza distribuita in forma personalizzata dai Servizi per le dipendenze, impiegata nella terapia di sostituzione da eroina per tossicodipendenti. Una fine che ricorda da vicino quella del tunisino di 44 anni, padre di sei figli, morto per avere assunto alcol assieme al metadone che assumeva al posto della droga. Le due recenti tragedie hanno gettato sale sulla ferita più grande, sempre aperta, per Terni: la morte dei due adolescenti Flavio e Gianluca, anche loro vittime di uno spacciatore, ai domiciliari in comunità dopo la condanna a sette anni, al quale l'azienda sanitaria permetteva di gestire le dosi di metadone in proprio. Circostanza eccezionale, spiegano dal Serd, consentita solo in particolari condizioni, ad esempio nei giorni di chiusura delle strutture. Una pratica che assicura continuità terapeutica, ma che ora torna sotto accusa: le famiglie dei due ragazzini contestano l'affido fiduciario della sostanza ai pazienti e, ritenendola responsabile, chiedono all'Asl di Treni un risarcimento di cinque milioni di euro.

