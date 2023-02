Passaporti, fino a cinque mesi di attesa

E' caos passaporti in tutta Italia: servono mesi per ottenerne o rinnovarne uno. La Questura di Perugia si sta attivando per tamponare il problema e creare corsie preferenziali per i casi più urgenti.

Fissate aperture straordinarie e coordinamenti con agenzie e scuole per intercettare la domanda.

Andrea Rossini ha intervistato Alessandro Drago, dirigente della Divisione anticrimine Questura Perugia. Montaggio di Francesco Saito