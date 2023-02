Udienza Bradacs, mercoledì il faccia a faccia

"Trovato bambino morto, anzi quasi morto". La prima chiamata al numero di emergenza, subito dopo il delitto, è della mamma accusata dell'omicidio volontario del figlio. Una richiesta confusa, tanto che il 118 interviene solo dopo le telefonate in arrivo dal supermercato dove la donna, nel frattempo, aveva depositato il corpo del figlio, sul nastro della cassa 5. E'uno dei dettagli emersi nel corso dell'udienza lunedì mattina, davanti alla Corte d'assise di Perugia che vede alla sbarra Katalin Bradacs, l'ungherese che il primo ottobre 2021 uccise il proprio bimbo di due anni, Alex, a Po' Bandino, Città della Pieve. Una cassiera racconta che la madre, senza dare spiegazioni, ma intenta solo a lamentarsi sommessamente appoggiata al plexiglass, le suggerì di alzare la magliettina: il petto era squarciato da una profonda ferita che non sanguinava più. La radiologa che effettuò la Tac al cadavere chiamata a deporre subito dopo dirà che il fendente, uno dei sette sferrati, lo aveva trapassato da parte a parte. Un esame disposto all'epoca dalla pm Manuela Comodi per cercare la punta del coltello, lungo 21 centimetri secondo la descrizione del produttore, spezzata per la violenza dei colpi, mai ritrovata. La tossicologa ha invece escluso che Alex fosse stato sedato prima della brutale esecuzione, mentre era stato ripreso col telefonino, davanti alla scena del crimine da vivo e poi da morto. Parole che l'imputata non ha sentito: colta da malore aveva lasciato l'aula subito dopo la testimonianza dell'ex imprenditore della notte che la ospitò nei giorni precedenti. Trenta anni prima la faceva esibire come ballerina di lap dance. La trovò trasandata e nervosa, specie dopo certe telefonate dall'Ungheria. Quando la vide allontanarsi verso i giardinetti non immaginava quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Si commuove al ricordo del bagnetto ad Alex della sera prima e dei giocattoli per casa. E' lì che crolla anche Katalin, in attesa del faccia a faccia con il padre del bambino previsto per mercoledì.

Servizio di Andrea Rossini, montaggio di Gabriele Liberati