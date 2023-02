Estorsione ai danni di un minore: arrestato spacciatore

"Se non mi dai i soldi ammazzo i tuoi genitori". Con l'accusa di estorsione i carabinieri di Terni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia emessa dal gip, hanno arrestato un ventenne di origine magrebina, residente in provincia di Perugia. Secondo l'accusa il giovane, dopo avere avvicinato in stazione uno studente ternano di 16 anni, lo avrebbe taglieggiato e costretto a consegnargli via via - a partire da un piccolo debito di hashish - più di 500 euro tra contanti e preziosi di famiglia, sottratti in casa all'insaputa dei suoi. Il minore, intimidito, preso a botte e minacciato, si era messo nei guai accettando l'offerta di un po' di fumo. Più tardi, però, erano arrivate le richieste di soldi, ben oltre i pochi spiccioli per lo spinello.



Per giustificare le sue pretese, sostenute con prepotenza, il magrebino raccontava di essere stato “beccato dagli sbirri” per colpa del ragazzo e che quindi doveva risarcirlo delle spese sostenute per l'avvocato. Lo studente, terrorizzato, ha assecondato finché ha potuto il bullo, ma a un certo punto non ce l'ha fatta più: un mese fa, si è confidato con i genitori e ha presentato denuncia in caserma. I carabinieri, anche attraverso le verifiche nel compro oro della città dove erano depositati i monili consegnati dal sedicenne allo spacciatore, sono riusciti a risalire al sospettato, già conosciuto per episodi analoghi accaduti a Terni, alla stazione e alla fermata degli autobus, ai danni di studenti. A richiedere l'arresto, sulla base della breve inchiesta dell'Arma, è stata la Procura di Terni guidata da Claudio Cicchella. Il ventenne dovrà rispondere anche di spaccio.

