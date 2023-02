Le sfide di B

Nella quinta giornata di ritorno domani la Ternana affronta il Parma in casa, mentre il Perugia va ad Ascoli: l'obiettivo, per entrambe è fare bene e magari arrivare con la carica giusta al derby in calendario la prossima settimana. La condizione generale dei rossoverdi, a detta dell'allenatore Andreazzoli, non è delle migliori. Domani, oltre Capuano, mancheranno anche Bogdan e Agazzi. Il Parma è discontinuo, ma ha grandi individualità: su tutti Vazquez, la Ternana, partita con l'obiettivo della serie A, ha tempo per chiarire le sue ambizioni.



Più di 600 tifosi biancorossi seguiranno il Perugia ad Ascoli, sfida tra ex delle rispettive panchine. Su quella dei marchigiani c'è Roberto Breda. Castori tiene alta l'attenzione. Santoro assente per squalifica, Curado per infortunio. Olivieri, invece, sarà disponibile. Le azioni del Grifo, dopo gli ultimi risultati, sono in risalita, ma guai a cullarsi sugli allori.