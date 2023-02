Numeri record per i cammini francescani

Sono state oltre 4mila le persone che nel 2022 hanno raggiunto a piedi o in bici la Basilica di San Francesco ad Assisi, il 26% in più rispetto all'anno precedente. I dati, presentati nella sala stampa del Sacro Convento, dicono che la maggior parte dei pellegrini sono italiani, ma quasi la metà arriva dall'estero. Tra i cammini francescani, il più frequentato è la "Via di Francesco" scelto da oltre due pellegrini su tre.

Nel servizio di Gabriele Salari, montaggio di Simone Pelliccia, le voci di Fra Rafael Normando della Statio Peregrinorum e di Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria