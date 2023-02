Uccidono un cervo all'interno del rifugio per animali selvatici

Come si può rubare allo Stato, violare due recinzioni e uccidere un cervo inerme in un recinto spaventando a morte gli altri quattro?

E' successo a Formichella, vicino Orvieto, nel più grande rifugio per animali selvatici d'Italia, gestito dai Carabinieri forestali.

In due settimane di indagine si è risaliti all'identità degli uomini, uno di San Venanzo e un complice orvietano, che dopo l'uccisione hanno trascinato a valle, utilizzando delle cinghie, la carcassa di cervo. Scoperti grazie alle fototrappole. I due uomini sono ora indagati per uccisione di animale e furto aggravato. Intanto i Carabinieri forestali continuano a occuparsi in questa sorta di Arca di Noè di 300 animali, alcuni feriti in modo irrecuperabile, altri in attesa di libertà. Nel servizio le interviste a Marco Fratoni, comandante Comandante Carabinieri Biodiversità Assisi, e ad Elena Candela, Comandante Nipaaf Carabinieri forestali Terni.

di Gabriele Salari