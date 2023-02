Bandecchi vende la Ternana, ma dice: "Lo stadio clinica si farà"

Stefano Bandecchi vende la Ternana calcio. Lo ha ufficializzato in una conferenza stampa. Continuerà però con il piano dello stadio-clinica. Parla poi della sua candidatura a sindaco di Terni: l'imprenditore dai mille ruoli - come lui stesso si definisce - afferma che realizzerà una cittadella dell'integrazione. Tra gli altri punti del programma politico, quello di cambiare il volto di Terni, da città dell'acciaio a città del turismo.

Infine, rilancia l'apertura di un fronte con Perugia: Bandecchi sostiene che Terni produce il 95 per cento dell'idroelettrico, mentre i tre quarti dei ricavi vanno al capoluogo regionale.

Sentiamo cosa ha detto il presidente della Ternana nel servizio di Gabriele Salari, montato da Luca Ciurnelli