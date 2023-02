La felice convivenza con i malati psichiatrici

Il progetto della Fondazione Città del Sole nasce per accompagnare le persone in un percorso di autonomia e crescita personale. Sviluppare innovazione in campo psichiatrico e sociale attraverso la costruzione di progetti che si muovono all’interno di quella che viene identificata come Psichiatria di Comunità è lo scopo della Fondazione. Un ristorante, un festival di cinema e una web radio gli altri progetti. Nel servizio di Gabriele Salari intervista all'educatore Antonio e ai tre studenti che vivono insieme a Lorenzo.