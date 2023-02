Illuminati dalle fiaccole nel buio della guerra

E' partita a mezzanotte dai Giardini del Frontone ed è arrivata poco prima delle sei nella piazza della Basilica Inferiore la speciale marcia in notturna Perugia Assisi. Perché un anno fa, sull'Ucraina, calava il buio della guerra. E allora alla luce delle fiaccole anziché quella del sole come accade di solito un migliaio di persone ha camminato "contro tutte le guerre che continuano in Ucraina e in troppe altre

parti del mondo".

Ad aprire il corteo, dopo un incontro alla sala dei Notari, uno striscione con scritto "Fermiamo le guerre". "Nella notte simbolo della terza guerra mondiale in cui siamo stati trascinati - ha spiegato Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della pace - vogliamo restare svegli, in piedi, in cammino per andare incontro alle vittime e provare a sentire il loro sentire: il buio, il freddo, l'inedito, l'incertezza, la paura, la stanchezza" .

“Quella che stiamo vivendo è una guerra mondiale - ha detto Lotti - . Il nostro cammino di notte possa essere luce per quelli che ancora non capiscono che cosa possono fare, che sono paralizzati dal senso di impotenza o dalla paura di fare qualcosa di diverso”. A maggio - annuncia - ci sarà una nuova marcia, questa volta organizzata dai giovani, mentre il primo marzo si terrà un’altra iniziativa in occasione della giornata nazionale della cura della vita delle persone e del pianeta.

Il servizio di Gabriele Salari