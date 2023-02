Protesta contro il 5G

Protestano i residenti di Tenne, immediata periferia di Foligno, per un indesiderato regalo di Natale: un'antenna per la telefonia mobile di circa 25 metri a pochi passi dalle abitazioni. In base al piano antenne elaborato dal Comune insieme all'Arpa, l'antenna non sarebbe dovuta sorgere qui. Una vicinanza a case e campi agricoli che preoccupa per i danni alla salute che potrebbero derivare da una prolungata esposizione alle onde elettromagnetiche. A raccogliere le istanze dei cittadini anche un'interrogazione di alcuni consiglieri comunali d'opposizione. Intanto per giovedì prossimo è convocata una commissione consiliare di garanzia che esaminerà la questione e l'amministrazione comunale dovrà rispondere alla richiesta di accesso agli atti presentata.

Servizio di Gabriele Salari, montaggio di Francesco Saito, con l'intervista a uno dei portavoce della protesta, l'ingegner Luigino Coccetti