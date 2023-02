Le previsioni meteo per il fine settimana

Nei prossimi giorni l’alta pressione atlantica si allungherà verso nord, fin sulla Penisola Scandinava, provocando la discesa di aria fredda sul suo fianco orientale. Tra domani pomeriggio e domenica i venti freddi di grecale, anche forti, faranno scendere le temperature anche sull’Umbria. Freddo che poi si intensificherà all’inizio della prossima settimana. Intanto oggi avremo un tempo ancora stabile, con graduale dissolvimento delle foschie e delle nebbie che questa mattina stanno interessando parte delle nostre valli e pianure. La nuvolosità bassa, presente soprattutto sull’Umbria occidentale e settentrionale, si attenuerà. Poi nuovo aumento della nuvolosità dalla sera. Le temperature massime di oggi aumenteranno, superando anche le medie del periodo, con venti deboli in prevalenza occidentali. Domani mattina ancora possibili foschie e nebbie in pianura, con un cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio arrivo dei venti nord-orientali in rapido rinforzo fino a moderati, anche più intensi sui rilievi appenninici, dove ci sarà rischio per delle isolate precipitazioni. Le temperature minime del mattino e le massime del giorno aumenteranno. Domenica iniziali condizioni di bel tempo, poi in peggioramento tra pomeriggio e sera, con temperature in sensibile calo e venti orientali o nord-orientali.