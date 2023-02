Esplosione al campo sportivo, prosciolti i tre indagati

Un'esplosione fortissima che fece crollare parte della palazzina spogliatoi del campo sportivo a Casenuove di Magione. Era il novembre del 2021. Per fortuna nessuna vittima perché quasi tutti i giocatori erano ancora in campo e stavano disputando la partita. Soltanto tre feriti in modo lieve, due calciatori che erano andati a fare la doccia e un dirigente della società sportiva, ma la paura fu tanta.

I vigili del fuoco scavarono tra le macerie per tutta la notte per scongiurare la presenza di altri feriti.

La vicenda giudiziaria scaturita da quello che poi, venne chiarito, fu un incidente si chiude ora con il proscioglimento di tutti e tre gli indagati. Ovvero il legale rappresentante della struttura, l'idraulico che aveva realizzato l'impianto e colui che, utilizzando il gas, innescò lo scoppio. Non si celebrerà dunque il processo. Per i danni c'è già stata il risarcimento.



Servizio di Luciana Barbetti con il montaggio di Alberto Baciucco