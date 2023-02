Delmastro visita le carceri umbre

Continue aggressioni, spesso ad opera di detenuti con problemi psichiatrici trasferiti in Umbria dopo disordini scatenati altrove. Il problema del sovraffollamento, che riguarda soprattutto la struttura di Sabbione, e quello di una cronica carenza di organici che affligge invece gli istituti di Orvieto, Perugia e Spoleto. E' una fotografia in chiaroscuro quella delle carceri umbre dove il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato in visita accompagnato dal sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco e dal Presidente della Commissione Sanità del Senato Francesco Zaffini. Si parte da Perugia, dove domenica si è verificato l'ultimo caso di violenza: 210 le unità di polizia penitenziaria in servizio a fronte delle 248 previste da organico. Una percentuale di "vuoto" pari al 15,32%, due punti sopra la media nazionale. Dati molto simili anche a Terni, dove mancano circa 35 agenti rispetto ai 241 in servizio. Allarmante invece la situazione a Orvieto, dove le carenze raggiungono il 18%. Situazione che dovrebbe cambiare presto con le nuove assunzioni previste dal governo. Poi c'è la questione sovraffollamento, che affligge soprattutto il carcere di Terni, con 100 detenuti in più rispetto ai 422 da capienza prevista. 363 invece le persone detenute a Perugia a fronte di 348 posti previsti. Viaggiano invece sul limite della capienza le strutture di Spoleto (451 reclusi) e Orvieto (100 detenuti). La soluzione prevista dal governo, per il momento, è quella del rimpatrio dei detenuti stranieri.

