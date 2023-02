Liguori, il Csm non si opporrà

Nuovo colpo di scena sul vertice della procura di Terni. Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha infatti deciso di non costituirsi in dibattimento di fronte al Tar del Lazio nell'udienza per il ricorso presentato dall'ex procuratore di Terni Alberto Liguori contro la decisione con cui Palazzo Dei Marescialli lo scorso 12 gennaio aveva deciso di rimuoverlo. Una misura presa in seguito alla vicenda delle presunte pressioni fatte da Liguori attraverso Luca Palamara per alcune nomine nella magistratura calabrese.

Il Plenum, presieduto dal vicepresidente Fabio Pinelli, si è clamorosamente spaccato e con 12 voti a favore e altrettanti contrari ha di fatto smentito quanto deciso dai membri del precedente Consiglio soltanto un mese fa. In questo modo, quindi, l'organo di autogoverno della magistratura non parteciperà al dibattimento davanti al tribunale amministrativo del Lazio e non difenderà la delibera con la quale aveva deciso, a sorpresa e contrariamente al parere espresso dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, di non confermare Liguori nelle funzioni di Capo della Procura di Terni.

Una decisione presa sulla base delle chat fra il magistrato e l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara dalle quali, sostiene Palazzo dei Marescialli, "emergerebbe un rapporto privilegiato con Palamara, all'epoca consigliere del Csm, in ragione del quale Liguori poneva in essere numerosi interventi volti a influenzare, future nomine consiliari di incarichi semidirettivi e direttivi" minando in questo modo "credibilità ed autorevolezza della funzione direttiva ricoperta.



Contro la delibera Liguori ha presentato ricorso al Tar del Lazio, competente per le decisioni del Plenum del Csm, chiedendone l'annullamento e la sospensione in via d'urgenza. In attesa degli sviluppi, a guidare gli uffici della Procura di Terni è stato applicato dalla Procura Generale di Perugia il sostituto procuratore generale Claudio Cicchella.



Il servizio di Massimo Solani, montaggio di Valeria Giulianelli