Stop alla cessione del credito, ricostruzione a rischio

Un terremoto nel terremoto, che rischia di costare carissimo all'Umbria. Il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri con cui il Governo ha imposto lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti sui bonus fiscali e il divieto di acquisto per gli enti locali dei crediti già in circolazione, rischia infatti di avere un impatto devastante per l'edilizia umbra, con conseguenze ancora più pesanti per i lavori della ricostruzione post-sisma. Il Superbonus infatti, applicandosi alla parte di importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, e prevedendo importanti deroghe sui tempi di avvio e completamento delle pratiche, ha rappresentato una importante iniezione per la ricostruzione privata nei comuni del cratere. Per questo oggi, con l'immediata entrata in vigore del decreto approvato e pubblicato già stamattina nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale, fra le associazioni di categoria è scattato l'allarme. A partire da Ance Umbria, che oltre a premere per lo sblocco dei circa 250 milioni di crediti regionali incagliati, ha chiesto una interlocuzione immediata per risolvere la situazione relativa ai lavori post-sisma. Che si tratti di una dimenticanza, di un errore o di pericolosa sottovalutazione delle conseguenze, di certo è già partita l'affannosa corsa alla ricerca di una soluzione, con l'ufficio del commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli investito direttamente da Ance per una mediazione con il governo. Un modo per non rendere ancora più pesante l'impatto di un decreto che va di fatto a cancellare una misura, come lo sconto in fattura, che in Umbria ha generato tra il 2021 e il 2022 1 miliardo di euro circa con il super bonus 110% e 2 miliardi circa con gli altri bonus e ha generato, secondo il centro di ricerche economiche sociologiche e di mercato per l'edilizia, quasi un terzo del Pil della Regione.

Servizio di Massimo Solani, montaggio di Federico Fortunelli