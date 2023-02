Braccia e gambe amputate per una diagnosi sbagliata, la testimonianza di Anna Leonori

Tutto inizia nel 2014: una diagnosi sbagliata, un intervento per asportare un tumore che in realtà non c'era. Poi le complicanze dell'operazione, che portano Anna Leonori, 50enne ternana, a perdere gambe e braccia nel 2017. L'incontro con Bebe Vio la aiuta a ritrovare la forza anche grazie alle nuovi protesi, mentre va avanti la sua battaglia legale.

L'intervista di Massimo Solani, con il montaggio di Lorenzo Papi