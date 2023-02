"Mi vergognavo di essere un'esule". Il racconto di Raffaella Panella

Le parole di Raffaella Panella, esule istriana residente a Santa Maria degli Angeli, nel Giorno del Ricordo dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. La memoria di quei giorni e dei dolori che li hanno accompagnati. Una parte di sé che fa ancora male dopo tutto questo tempo. Nata a Zara, sesta figlia di una famiglia borghese con padre capitano di Marina mercantile, la fuga di Raffaella e della sua famiglia, come quella di migliaia di esuli esuli istriani, giuliani e dalmati è iniziata quando le bombe della seconda guerra mondiale uccidevano ancora, salvata per miracolo da sotto le macerie. A piedi attraverso la Croazia sotto la minaccia delle armi dell'esercito jugoslavo, poi il trasferimento in Italia attraverso Trieste e la risiera di San Sabba. L'infanzia di Raffaella e di migliaia di altri esuli è un viaggio di dolore nei campi profughi. Il primo a Marina di Massa. Profughi in patria, esuli da casa propria e diventati italiani nel '48. Da Marina di Massa a Monza. In centinaia ammassati nelle stalle della villa reale. Dieci anni in un campo profughi in una Italia ostile che li respinge. Un dolore e una storia che Raffaella ha tenuto nascosto per decenni prima di avere il coraggio di raccontarli. Prima a suo marito, poi a sua figlia. E infine a tutti. E' così che Raffaella ha scelto di diventare testimone di memoria nelle scuole per le celebrazioni del Giorno del ricordo. Perché l'orrore non si perda e la storia non smetta di insegnare, soprattutto ai più giovani.

Intervista di Massimo Solani, montaggio di Francesco Battistelli