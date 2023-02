Il nodo della rottamazione delle cartelle

Terni sì, Perugia no. Almeno per quanto riguarda le provincie. Situazione inversa invece a livello di Comuni, con il capoluogo che ha dato la propria adesione, al contrario della città della Conca. Vanno in ordine sparso gli enti locali dell'Umbria di fronte alla possibilità prevista nella legge di Bilancio, di rottamare le cartelle esattoriali fino a mille euro affidate alla riscossione tra il 2000 e il 2015. Mentre infatti il Parlamento valuta di far slittare al 31 marzo il termine concesso agli enti locali per decidere se aderire o meno, limite scaduto al 31 gennaio, ampliando il perimetro della rottamazione delle cartelle anche alla quota capitale e non solo alle sanzioni e agli interessi, primi cittadini e presidenti hanno fatto i conti con i bilanci per capire se procedere o meno. Così, ad esempio, se la Provincia di Perugia ha preferito rinunciare, diversa è la situazione a Terni dove la presidente Laura Pernazza ha scelto per l'adesione valutando in 87mila euro l'impatto sui bilanci dell'ente della rottamazione delle sanzioni e degli interessi di verbali Tosap e per violazioni in materia ambientale, di caccia e pesca. Per quanto riguarda i Comuni invece, se Terni è stata costretta a rinunciare per il rischio di impatto milionario sui bilanci, a Perugia la giunta Romizi ha fatto la scelta opposta rottamando 1,5 milioni di cartelle, per un peso sui conti di Palazzo dei Priori pari a 153mila circa. Stessa scelta, fra i comuni maggiori della Regione, per Assisi, Spoleto, Foligno. Orvieto, Marsciano e Deruta. Non hanno invece aderito, fra gli altri, Città di Castello, Todi, Bastia, Corciano, Passignano e Tuoro.

Servizio di Massimo Solani