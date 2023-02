In prima linea nel contrasto alle dipendenze

Sono dieci equamente divisi fra Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2 e si occupano tanto di sostanze, droghe o alcool, quanto di problemi comportamentali legati alle ludopatie o alle nuove dipendenze patologiche, come quella da Internet. Sono i Sert e Serd, servizi per le Tossicodipendenze e per le dipendenze patologiche. I primi finiti di nuovo nell'occhio del ciclone dopo la morte per sospetta overdose del 42enne ternano trovato cadavere in casa di un amico forse a causa del metadone. Al servizio i pazienti con problemi di sostanze possono accedere o volontariamente o per indicazione del tribunale dopo il compimento di un reato o a seguito di un provvedimento amministrativo. Ad esempio nei casi di guida sotto l'effetto di alcool o droghe. Dopo una serie di colloqui specialistici, al paziente viene indicato un percorso terapeutico di consulenza psicologica e, nel caso di dipendenze da alcool o eroina, e somministrazione di farmaci, Che si dividono in due categorie: quelli abbassano o impediscono l'uso di sostanze causando reazioni avverse (come l'antabust per l'alcolismo o la buprenorfina per i pazienti stabilizzati che si apprestano ad intraprendere un percorso di disintossicazione) e quelli di "riduzione del danno". Come, appunto, il metadone: tecnicamente un farmaco oppioide di sintesi, un sostitutivo dell'eroina da somministrare ogni 24 ore. Nelle strutture, di norma, oppure a domicilio per quei pazienti "stabilizzati" le cui analisi delle urine (ripetute almeno due oltre alla settimana) dimostrino l'assenza di sostanze da almeno dieci giorni. A quel punto la somministrazione in affidamento può arrivare fino a 15 giorni di dosi. A patto, però, che le analisi continuino ad essere "pulite".

Quella dei Sert e dei Serd, però, è una prima linea nel contrasto alle dipendenze in cui si combatte quasi a mani nude. La carenza di personale, infatti, è ormai cronica e sempre più spesso interi servizi vengono svolti in telemedicina per l'assenza di medici. Impossibile, infatti, anche solo sostituire chi va in pensione mentre sempre più complicato è evadere tutti i compiti affidati ai servizi dai tribunali, soprattutto nei casi di violenza intrafamiliare.