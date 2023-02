Superbonus edilizio, i costruttori chiedono lo sblocco dei crediti incagliati

Si abbatte pesantemente anche sui cantieri della ricostruzione privata post sisma la decisione del Governo di imporre lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti sui bonus fiscali e il divieto di acquisto per gli enti locali dei crediti già in circolazione. Se infatti il Superbonus ha rappresentato un importante volano per i lavori nel cratere, potendo essere applicato alla parte di importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione e prevedendo importanti deroghe sui tempi di avvio e completamento delle pratiche, con l'entrata in vigore del decreto pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale, tutto diventa improvvisamente più complicato. E senza sconto in fattura e cessione del credito, accedere ai bonus diventerà una possibilità per pochi. Gli altri, invece, dovranno pagare di tasca propria e provvedere in un secondo momento alla detrazione fiscale. Vale per il Superbonus ma vale anche per il Sisma Bonus Acquisti e per altre agevolazioni fiscali che in questi anni hanno spinto l'edilizia e facilitato la ricostruzione nelle aree terremotate. Un problema in più per un settore che si trovava già in grande difficoltà con miliardi di crediti incagliati e un sistema di cessione di fatto paralizzato. Una situazione alla quale da tempo le associazioni di categoria chiedono al Governo una soluzione mentre centinaia di aziende rischiano il fallimento e migliaia di lavoratori l'impiego.

Nel servizio di Massimo Solani con il montaggio di Gabriele Liberati, l'intervista a Giacomo Calzoni, Presidente Ance Associazione Nazionale Costruttori Edili, Perugia