Delmastro visita le carceri umbre

Incassato il sostegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dopo i chiarimenti del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Sottosegretario Andrea Delmastro non sembra preoccupato per le mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni, che ne chiedono le dimissioni per il caso dei documenti del Dap passate al vicepresidente del Copasir e collega di partito Giovanni Donzelli. In Umbria per visitare gli istituti di Perugia, Spoleto, Terni e Orvieto, dove nelle scorse settimane si sono verificati numerosi casi di violenze contro agenti della polizia penitenziaria, Delmastro, accompagnato dal Sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco e dal Presidente della Commissione Sanità del Senato Francesco Zaffini, torna a parlare delle proteste contro il 41bis, con detenuti in sciopero della fame in molte carceri d'Italia sull'esempio dell'anarchico Alfredo Cospito. E proprio la sorte di Cospito, superati i 100 giorni di sciopero della fame, e in condizioni cliniche preoccupanti, è tema che ovviamente preoccupa l'amministrazione penitenzieria.

Servizio di Massimo Solani, montaggio di Valeria Giulianelli