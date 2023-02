Allarme ricostruzione

Come una gelata improvvisa nei primi giorni di primavera, la decisione del Governo di bloccare la possibilità di cedere il credito d'imposta o di ottenere lo sconto in fattura su tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, si è abbattuta sulla ricostruzione post sisma raffreddando le speranze di un ritorno alla normalità atteso per anni. Perché bloccando di fatto la possibilità di accedere al superbonus, che si applicava alla parte eccedente di spesa rispetto al contributo per la ricostruzione degli edifici inagibili, il decreto del Governo rischia di stravolgere progetti e fermare pratiche che viaggiavano da anni. O piuttosto costringere i privati a farsi carico per intero della spesa e attivarsi poi per accedere alla detrazione. Costi che le famiglie terremotate o anziani pensionati potrebbero non essere in grado di sostenere. A Cascia, ad esempio, a fronte delle circa 80 pratiche per la ricostruzione privata già instradate, molte con lavori approvati e partiti, ce ne sarebbero oltre duecento che invece attendono ancora il via libera e resterebbero di fatto escluse dal superbonus, in buona parte comunque costrette a tornare al via per rivedere i progetti e rivedere preventivi e documentazione. Altro tempo, altri mesi, e alle difficoltà per chi ha perso tutto e attende già da anni. Per questo negli ultimi giorni sindaci e associazioni di categoria hanno chiesto aiuto al commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli e al Governo perché si trovi una soluzione che salvi i cantiere della ricostruzione. Un emendamento al decreto in fase di conversione in legge la via più praticabile. Nel servizio le interviste al sindaco di Cascia, Mario De Carolis, e ad Alessandro Marotta, responsabile dell'ufficio ricostruzione privata del Comune di Cascia.

di Massimo Solani