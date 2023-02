Superbonus e ricostruzione, si pensa ad un emendamento

Una soluzione per evitare che lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti su bonus fiscali decisa dal Governo, possa avere un impatto devastante sulla ricostruzione post-terremoto e la rinascita delle aree devastate dal sisma. La chiedono le associazioni di categoria dei costruttori e gli enti locali del cratere, la promette l'ufficio del Commissario Straordinario Guido Castelli e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La strada obbligata, probabilmente, quella di un emendamento da approvarsi quando il decreto arriverà in Parlamento per la conversione in legge. Al momento però, l'incertezza è totale e con l'entrata in vigore del decreto legge per accedere alle agevolazioni fiscali del superbonus sulla parte di lavori eccedente il contributo previsto per la ricostruzione degli immobili inagibili occorrerà che il privato sostenga per intero la spesa e si attivi poi per accedere alla detrazione. Costi che le famiglie già provate dal terremoto potrebbero non essere in grado di sostenere. Ma sotto accusa è proprio la stretta del governo sul superbonus, una decisione, denuncia la Fillea Cgil, che rischia di avere pesanti ripercussioni sull'occupazione in un settore, quello dell'edilizia, dove dal 2019 in un Umbria si è registrato un aumento di circa 3000 posti di lavoro e dove, secondo la Cgia di Mestre, il Superbonus ha generato 1,3 miliardi di detrazioni fiscali a fronte di oltre seimila asseverazioni depositate. Resta poi apertissimo il fronte dei crediti incagliati per il quale da mesi le associazioni di categoria chiedono un intervento del Governo. E le novità contenute nel decreto peggiorano addirittura la situazione vietando agli enti locali di acquisire i crediti. Anche di questo, lunedì, associazioni di categoria e governo discuteranno in un incontro previsto al Mef.

Nel servizio di Massimo Solani, montaggio di Walter Pasqualini, l'intervista a Lucia Albano, Sottosegretario MEF con delega alla ricostruzione.