Allarme ricostruzione, il commissario Castelli rassicura

Dopo giorni di allarme seguiti alla decisione del Governo di bloccare la possibilità di cedere il credito d'imposta o di ottenere lo sconto in fattura su tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, è il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli ad assicurare un intervento per evitare che le nuove norme paralizzino i cantieri del cratere. Rassicurazioni che fanno ben sperare amministratori locali, imprenditori e cittadini, ma che non sgomberano totalmente il campo dai timori di veder di nuovo fermarsi la macchina della ricostruzione proprio quando le cose avevano iniziato a marciare dopo anni di ritardi. Come spiega il sindaco di Cascia Mario de Carolis. Anche perché soltanto a Cascia, a fronte delle circa 80 pratiche per la ricostruzione privata già instradate, ce ne sarebbero oltre duecento che invece attendono ancora il via libera e resterebbero di fatto escluse dal superbonus, in buona parte comunque costrette a tornare al via per rivedere progetti, preventivi e documentazione. Una paralisi burocratica secondo Alessandro Marotta, responsabile dell'ufficio ricostruzione privata del Comune.

di Massimo Solani