La siccità preoccupa anche in Umbria. E' stato un febbraio molto scarso per quel che riguarda le piogge. In alcune zone al momento il fabbisogno irriguo è coperto solo al 60 per cento circa.

Il servizio di Massimo Solani con le interviste al direttore del consorzio di bonificazione umbra Candia Marcucci e al presidente Paolo Montioni.