Caso Piampiano, omicidio colposo per Fabbri: perplessità sul capo di accusa

Dopo diciannove giorni dietro le sbarre del carcere di Capanne, Piero Fabbri questa mattina ha aperto gli occhi da uomo libero, non più accusato di aver provocato volontariamente la morte di Davide Piampiano, ucciso con un colpo di fucile nei boschi intorno ad Assisi l'11 gennaio scorso. L'ordinanza con cui il gip di Firenze ha accolto la richieste dei pubblici ministeri del capoluogo toscano dove è stata trasferita l'inchiesta, non solo infatti ne ha disposto la scarcerazione ma ha riqualificato l'accusa a carico del muratore cinquantaseienne da omicidio volontario con dolo eventuale in omicidio colposo. Fabbri, in sostanza, avrebbe ucciso Piampiano con un colpo di fucile esploso incautamente contro quello che pensava fosse un cinghiale, ma non avrebbe coscientemente causato la morte omettendo di chiamare tempestivamente i soccorsi considerando la breve agonia del giovane colpito a morte al fegato.

Una ricostruzione che la famiglia di Piampiano, per quanto chiusa nel dolore, contesta fin dalla radice e contro la quale nelle scorse settimane aveva già presentato una memoria difensiva alla procura toscana, un documento che però, stando alle date, i pubblici ministeri non hanno potuto prendere in considerazione perché arrivato a Firenze quando i pm avevano già formulato la richiesta al gip di scarcerare Fabbri e riqualificare il reato a lui contestato. Secondo l'avvocato Franca Matarangolo che assiste la famiglia di Davide, infatti, la contestazione dell'omicidio volontario con dolo eventuale a carico del cinquantaseienne dovrebbe configurarsi per il comportamento tenuto da Fabbri quando decise di esplodere un colpo nella direzione di Piampiano senza mettere in atto tutte le cautele necessarie ad evitare la tragica fatalità. Come dimostrerebbe l'errore commesso scambiando per un cinghiale un ragazzo alto 1.84, vestito con un giubbotto catarifrangente e in una zona con fogliamo scarso. Contestata, dai legali della famiglia della vittima, anche l'assenza ad oggi di una perizia balistica e dell'analisi sui telefonini di Davide e di Fabbri che faccia chiarezza sulla successione delle chiamate intercorsa fra loro, l'altro amico presente alla battuta di caccia e i soccorritori. Nel frattempo la difesa di Fabbri ha rinunciato al Riesame previsto per dopodomani.

Il servizio di Massimo Solani, montaggio di Walter Pasqualini