Il Tar dell'Umbria registra un abbattimento record dell'arretrato. Una produttività doppia rispetto alla media nazionale, nonostante la mancanza di un magistrato. In lieve diminuzione anche il contenzioso secondo i dati illustrati nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario amministrativo. Efficienza effettiva: nel corso del 2022 si sono avute duecento sentenze in più rispetto ai 764 nuovi ricorsi presentati, più della metà riguardanti l'applicazione della legge Pinto sulla ragionevole durata dei processi. Una, di gran lunga, la materia più trattata. Cospicuo anche il numero dei ricorsi sulle armi e la caccia, la sanità, i rapporti di lavoro con le università.

Quella odierna, in Prefettura perché anche il Tar ha problemi di spazi, è stata l'ultima manifestazione pubblica del presidente Raffaele Potenza: andrà in pensione il 18 settembre. Nel servizio l'intervista a Raffaele Potenza, presidente del Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria

di Andrea Rossini, montaggio Walter Pasqualini