La magia del carnevale

Con una sfilata di carri allegorici e spettacoli in ogni angolo della città, il Carnevale di Sant'Eraclio è tornato, dopo due anni di stop causa Covid, ad animare la più popolosa frazione di Foligno che vanta uno dei carnevali più antichi della regione. Giunto alla 60esima edizione, la manifestazione ha visto per la terza domenica di fila la parata dei carri di cartapesta accompagnati come da tradizione dai gruppi mascherati, marching band e majorettes attorniati da un folto pubblico festante in una giornata piena di colori, musica e divertimento. La prima stampa della Divina Commedia avvenuta proprio a Foligno nel 1472, A tutta birra, Cappuccetto Rosso e il lupo, la Fenice, Sam il Pompiere e Attenti al Matto, i temi dei carri che hanno preso parte alla sfilata, realizzati da circa 100 volontari dell'associazione "Carnevale dei Ragazzi" che organizza la manifestazione. En plein per il carro dell'Oktoberfest del cantiere Cartoon che si è aggiudicato sia il premio della giuria che quello del pubblico. Nel servizio l'intervista a Fabio Bonifazi, presidente dell'associazione di volontariato dei ragazzi del Carnevale di Sant'Eraclio.

di Monica Tasciotti