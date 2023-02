Baglioni infiamma il Morlacchi

“Dodici note solo bis”, il tour dei record di Claudio Baglioni, 155 concerti in 400 giorni, nei maggiori teatri lirici e di tradizione d'Italia, dopo il Lyrick di Assisi mercoledì, la tappa al Morlacchi, e poi al Menotti di Spoleto. Dopo il successo delle prime 71 date che hanno composto "Dodici note solo", spettacolo appunto solistico in realtà nato dallo stop al grande tour con 150 artisti tra musicisti e coristi a causa della pandemia, Baglioni ci ha preso gusto e ha aggiunto molte altre date ma con la regola di un solo concerto per città.



Il servizio di Monica Tasciotti.