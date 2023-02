Nuovo sportello contro l'usura a Città di Castello

Anche Città di Castello avrà uno sportello contro l'usura. Dopo l'attivazione di sportelli simili in altri comuni umbri, il protocollo firmato tra il comune tifernate e la fondazione Umbria contro l'Usura onlus che ha ideato l'iniziativa insieme all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Perugia, amplia i servizi già offerti dallo Sportello del cittadino per offrire un sostegno qualificato a famiglie e imprese che si trovano in difficoltà economico-finanziarie.

Nel servizio di Monica Tasciotti le interviste a Fausto Cardella, presidente della fondazione Umbria contro l'Usura Onlus, Luca Secondi, sindaco di Città di Castello ed Enrico Guarducci, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti provincia di Perugia. Montaggio di Gabriele Liberati