L'ultimo carceriere di Mussolini: "Giovani, non dimenticate la storia"

L'ultimo "carceriere" di Benito Mussolini a Campo Imperatore, che lo scorso 28 dicembre ha compiuto 100 anni, è stato festeggiato a Città di Castello dove vive. Nato a Todi, Ferdinando Tascini è stato il testimone tra il 28 agosto e il 12 settembre 1943, dei giorni che portarono alla liberazione da parte delle forze armate tedesche di Mussolini dalla sua prigione sul Gran Sasso in quella che in codice fu chiamata "Operazione Quercia". “Ai giovani vorrei dire che la storia non va dimenticata, il passato fa sempre parte del presente”, dice.

Nel servizio di Monica Tasciotti, con montaggio di Gabriele Liberati, interviste a Ferdinando Tascini, ex carabiniere, e Luca Secondi, sindaco di Città di Castello