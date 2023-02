Naso all'insù e sguardo verso nord, è lì che si trova, con l'aiuto delle carte celesti, la cometa denominata C/2022 E3. Per tutti, ormai, la cometa dei Neanderthal, perché l'ultima volta che passò vicino alla Terra fu appunto circa 50mila anni fa, nel Paleolitico. E' stata scoperta poco meno di un anno fa nell'osservatorio di Monte Palomar in California, lo stesso a cui Italo Calvino dedicò il suo celebre omonimo romanzo, protagonista un uomo immerso nei suoi silenzi al quale lo scrittore dà non la capacità di guardare, bensì la voglia di farlo. E in molti hanno avuto voglia di scrutare il cielo giovedì notte agli Orti Jacobilli di Foligno, grazie all'Associazione Astronomica Antares, visto che in queste ore sta transitando alla distanza minima dalla Terra, ovvero 42 milioni di chilometri. Si potrà vedere ma con più difficoltà fino al 5 febbraio, quando ci sarà il disturbo della luna piena. Poi diventerà sempre più debole e gradualmente scomparirà alla nostra vista verso l'emisfero sud per altri 50mila anni.

Nel servizio di Monica Tasciotti, montaggio di Walter Pasqualini, le interviste al professore di astrofisica Roberto Nesci, Antonio Moretti e Vincenzo Falasca, dell'Associazione Astronomica Antares.