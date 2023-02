L'amore secondo Lorella

Dal palco dell'Ariston di Sanremo nella serata dedicata alle cover alla città di San Valentino per Umbria Libri Love, Lorella Cuccarini, sposata da 32 anni, quattro figli, ha spiegato quanto sia importante amare: «Senza amore non si va da nessuna parte. Senza amore non siamo niente. Ma l'amore richiede un impegno costante». «Non c'è una ricetta, c'è l'impegno». Crescere i figli impone dedizione. La danza, la musica, il cinema, sono tutte cose che comportano sacrificio». Un impegno premiato anche con la stima delle giovani generazioni.

Il Tema scelto dal direttore artistico di Umbria Libri, Angelo Mellone, era d'altronde 'Durata. L'amore alla prova della vita', e non ci poteva essere quindi una testimonial più giusta per questa edizione speciale della rassegna editoriale dedicata all'amore romantico.

Nel pomeriggio Dario Salvatori, anche lui direttamente da Sanremo, parla delle canzoni d'amore al Festival.

