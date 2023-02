Terremoto, la comunità siriana in Umbria: "Situazione disperata, dovete aiutarci"

Un evento centinaia di volte più forte di quello di Norcia del 2016. La magnitudo 7,8 raggiunta dal terremoto che nella notte del 6 febbraio ha scosso Turchia e Siria, in Italia non si è mai registrata. Un'area vastissima dove le perdite di vite sono salite a 16mila fin qui accertate. Abbiamo intervistato Njem Abdasatar, un medico originario di Raqqa, presidente della comunità siriana in Umbria, che denuncia una situazione disperata.

Servizio di Monica Tasciotti, montaggio di Walter Pasqualini