Le ferite lasciate dal Covid

A tre anni dai primi casi in Umbria, i reparti Covid degli ospedali non sono più gremiti e la paura del contagio ha lasciato spazio alla voglia di riprendere una vita normale. Ma restano i segni che la pandemia ha lasciato soprattutto nei bambini e negli anziani, chiusi molto spesso in solitudini impenetrabili. Accanto a questi, ci sono però anche cambiamenti positivi maturati in questi anni, soprattutto nell'organizzazione e nella programmazione delle nostre vite.

Nel servizio di Dario Tomassini, montaggio di Renzo Matteucci, l'intervista alla psicoterapeuta Rosella De Leonibus