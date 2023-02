Un set regalato alle avversarie, il secondo, e gli altri due combattuti, ma persi nelle battute finali. Torna a casa con una sconfitta senza appello per 3 set a zero la Bartoccini Fortinfissi Perugia dalla trasferta di Bergamo. Le magliette nere sono ferme a 12 punti in classifica, terzultime, con un solo punto di vantaggio su Pinerolo. Nel primo parziale, le giocate di Guerra e Gardini, tengono le umbre attaccate alle avversarie, ma Gennari al servizio fa la differenza portando Bergamo a conquistare il set 25 a 21. Si cambia campo e le ragazze di Bertini partono col piede giusto andando in vantaggio 3 a 5, ma subito le avversarie iniziano a macinare gioco e a dominare su tutti i fondamentali. Bergamo scappa via rifilando 10 punti di distacco alla fine del secondo set, terminato 25 a 15. Nel terzo c'è la reazione delle magliette nere che riescono a mantenere la parità fino al 13 pari. Poi Gennari, con un altro grande turno in battuta apre la strada alla vittoria delle lombarde che portano a casa il 25 a 21. Si torna in campo domenica, al Palabarton, contro Cuneo.

di Dario Tomassini