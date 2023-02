L'oca coraggiosa diventata simbolo di resilienza

E' diventata protagonista di uno spettacolo teatrale per bambini portato in scena in tutta Italia l'oca a cui un coraggioso veterinario spoletino ha impiantato nel 2012 un becco artificiale. La sua storia un esempio di adattamento e resilienza.

Nel servizio di Dario Tomassini l'intervista ad Alberto Briganti, il medico che ha effettuato l'intervento e proprietario di Becco di Rame