Carceri, oggi la visita del sottosegretario

Inizierà alle 10, dal carcere di Capanne, la visita del sottosegretario al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro, ai penitenziari umbri. Ad accompagnarlo, per incontrare la dirigenza dei quattro istituti della Regione e toccare con mano le criticità che vengono da tempo denunciate dal Sappe, ci sarà il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, e il presidente della Commissione Sanità del Senato, Franco Zaffini. Una situazione incandescente, dovuta al sovraffollamento delle celle e al dirottamento, da parte della Toscana, di molti detenuti difficili e con problemi psichici negli istituti di Perugia, Terni, Spoleto e Orvieto. C'è poi la cronica carenza di organico del personale di polizia penitenziaria. Dei mille agenti previsti in pianta organica, ne mancano all'appello duecento. Nel carcere di Sabbione, dove si è già verificata una rivolta, e in quello di Orvieto le carenze più gravi. Ma episodi di violenza e suicidi sono frequenti anche a Spoleto, con 4 aggressioni in due mesi e a Perugia, dove i detenuti hanno picchiato due agenti. Nei giorni scorsi, il senatore del pd Walter Verini ha chiesto con un'interrogazione al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di adottare misure urgenti per le carceri umbre.

Servizio di Dario Tomassini, montaggio Gabriele Liberati