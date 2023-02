Superbonus, il Governo pensa a una deroga per il cratere

Non si può parlare di soluzione del problema, ma il Governo apre a una possibile deroga per mantenere la cessione del credito per lavori non ancora comunicati nell'area colpita dal terremoto del 2016. Una possibilità affiorata dall'incontro tra esponenti dell'Esecutivo e associazioni di categoria sul tema superbonus, dopo lo stop arrivato con il decreto del 16 febbraio. Toccherà ora a un tavolo tecnico tracciare la strada per evitare che i cantieri del cratere si fermino, quando finalmente avevano cominciato a marciare. Soltanto a Cascia, a fronte delle 80 pratiche per la ricostruzione privata già instradate, ce ne sono altre 200 che attendono il via libera e, al momento, resterebbero escluse dal superbonus. Altra spina nel fianco per Palazzo Chigi è quello dei crediti incagliati, per i quali si valuta la compensazione attraverso i modelli F24 presentati in banca. Correttivi che potrebbero arrivare in fase di conversione del decreto in parlamento. Giovedì inizierà l'esame del testo in Commissione finanze. Nel servizio l'intervista a Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione.

di Dario Tomassini, montaggio di Simone Pelliccia