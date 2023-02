Sisma in Turchia: "Ospedale da campo a disposizione"

Si attendono solo la data e le indicazioni per le modalità di spedizione in Turchia, da parte del dipartimento nazionale di Protezione Civile. Tecnici e volontari regionali sono al lavoro da due giorni per smontare l'ospedale da campo che si trova nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia dall'emergenza Covid. In attesa del via libera del dipartimento nazionale, in contatto costante con le autorità turche, i tendoni verranno allocati all'interno di container. Resta da capire se i volontari umbri porteranno il materiale solo fino a Brindisi, dove verrà imbarcato, o se, invece, partiranno alla volta della Turchia su una nave militare. Nei prossimi giorni, si capirà anche se dalla regione partirà una equipe medica con annessi macchinari sanitari, come quella messa a disposizione dal Piemonte in partenza questa notte.