Ciclopedonale del Trasimeno, verso il completamento dell'anello

Nel comune di Magione sono ripartiti a pieno ritmo i lavori per la costruzione dei tratti mancanti dell'anello ciclopedonale del Trasimeno, per un totale di dieci chilometri. In questi giorni, mezzi all'opera tra San Feliciano e Torricella. Grazie a finanziamenti derivanti da più fonti, dal Psr all'accordo Stato-Regioni, entro la primavera sarà aperto anche il cantiere tra San Feliciano e l'Oasi la valle, mentre da poco è stato inaugurato il tratto che va da San Savino alla zona di Montebuono.



Nel servizio di Elisa Marioni, le interviste all'assessore ai Lavori Pubblici e Fondi europei del Comune di Magione, Vanni Ruggeri e al responsabile dell'area Lavori pubblici del comune, Maurizio Fazi